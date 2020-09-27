لجنة عضوية الهلال تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة العضوية بنادي الهلال اجتماعها الأول بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم ظهر أمس السبت ، برئاسة مولانا الطيب العباسي وكامل أعضاء اللجنة.

أستمع الاجتماع الى تنوير من مولانا الطيب العباسي حول ما تم خلال الفترة الماضية منذ إعلان التكليف الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم حتى إعلان لجنة العضوية.

كما استمع الاجتماع الى ممثل لجنة التطبيع ومقرر لجنة العضوية المهندس رامي كمال حول ما تم من استيفاء مطلوبات لجنة العضوية من تجهيز مقر لجنة العضوية والأجهزة والتأمين وغيره من العمليات اللوجستية.

ناقش الاجتماع عدداً من ملاحظات الأعضاء والمقترحات التي قدمت للجنة العضوية .

أمن الاجتماع على ما تم خلال الفترة الماضية ، ورفعت اللجنة إجتماعها إلى يوم غد الإثنين، بنادي الهلال للوقوف على الترتيبات على أرض الواقع ، وإجازة خطة عمل اللجنة.