 بعثة منتخبنا الوطني تعود للخرطوم

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول العاصمة التشادية (انجمينا) عبر خطوط تاركو للطيران عند الساعة الحادية عشرة من صباح امس، لتصل البعثة عائدةً إلى العاصمة الخرطوم بعد خوض معسكر إعدادي قصير استمر لأسبوع، خاض فيه المنتخب مباراتين ضد المنتخب التشادي، حيث فاز في المباراة الأولى يوم الاربعاء 23 سبتمبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكرر الفوز يوم الجمعة 25 سبتمبر بهدفين دون رد، وكانت البعثة قد وصلت إلى انجمينا يوم الأحد الماضي الموافق 20 سبتمبر 2020م، برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وقبل عودة البعثة إلى الخرطوم لبت دعوة السفارة السودانية في تشاد، وذلك مساء الجمعة 25 سبتمبر، وكان الاحتفاء كبيرا جداً من طاقم السفارة ببعثة المنتخب السوداني في وجود عدد كبير من قيادات وشباب الجالية السودانية في تشاد، وتم تبادل الكلمات في الترحيب والشكر والإعراب عن التمنيات بالتوفيق.