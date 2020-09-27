منتخب الشباب يتدرب باستاد الخرطوم

عاد المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت 20 سنة إلى التدريبات صباح امس السبت، على استاد الخرطوم، بعد خلوده للراحة أمس الأول ، وأشرف الكابتن منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية، والكابتن محمد موسى المدرب العام للمنتخب، بوجود كامل الطاقم الفني المساعد على الحصة التدريبية التي تم فيها إجراء العديد من الأعمال البدنية والتكتيكية، وذلك في طريق تجهيز شباب صقور الجديان للمشاركة في بطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا (CECAFA) التي ستقام ديسمبر المقبل، وعقبها تنظم تصفيات امم افريقيا 2021م في موريتانيا بذات الدولة التي تستضيف بطولة سيكافا لمنتخبات الاقليم؛ وكان اتحاد سيكافا قد منح السودان شرف استضافة المنافسة ووافق على تأجيلها إلى ديسمبر المقبل بطلب من الاتحاد السوداني، قبل ان ترفض وزارة الشباب والرياضة الطلب بداعي كورونا، ويتوقع ان يتم تنظيم البطولة في يوغندا آخر دولة نظّمت المنافسة التي احرز فيها السودان المركز الرابع.

يذكر أن تدريبات منتخب تحت 20 سنة ستتواصل حتى موعد السفر إلى كينيا في العاشر من أكتوبر المقبل قبل التوجه إلى تنزانيا وبورندي لخوض ست مباريات دولية؛ بواقع مباراتين في كل دولة خلال معسكر قصير.