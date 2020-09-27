شاهد بالفيديو.. قيادي بالحزب الشيوعي: “الدايرين تحكم صندوق النقد الدولي عليهم يسهل يمشوا يقعدوا في الشارع”

الخرطوم: السوداني

نفى القيادي بالحزب الشيوعي “كمال كرار” أي دعم مُقدم من قبل الحكومة للوقود قائلاً : “نحن نقول على الهواء والكلام دا مستعد اناقش فيهو كل الناس، البنزين والجاز مافيهو أي دعم، بالارقام مافي دعم” مؤكداً بقوله “والكضاب توصلو خشم الباب”.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، المنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ودعا “كرار” المطالبين بصندوق النقد الدولي من بعض المسؤولين بالحكومة “أن يذهبوا”، قائلاً ” الدايرين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجونا هنا و يتحكموا في رقابنا، علينا يمهل وعليهم يسهل يمشوا يقعدو في الشارع يجيبو ناس تانين”.