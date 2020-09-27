في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. حمدوك يعلن تضامُن السودان مع ضحايا الإرهاب

الخرطوم: السوداني

عبّر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن تقدير السودان للدور الذى اضطلعت به منظمة الصحة العالمية في دحر جائحة كورونا، كما تقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي قدمت الدعم للسودان لمكافحة الجائحة.

جاء ذلك في بيان السودان أمام أعمال الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت،

واستعرض رئيس الوزراء في بيانه، جهود الحكومة الانتقالية في إحلال السلام بالبلاد، وكذلك إجراء إصلاح اقتصادي شامل يحقق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

كما قدم حمدوك، شرحاً للأوضاع الداخلية والظروف التي تمر بها البلاد والمتمثلة فى كارثة السيول والفيضانات، مشيداً في هذا الصدد بدعم الدول الصديقة والشقيقة، معرباً عن شكره لجمهورية ألمانيا وبمشاركة عدد من الدول لتأسيس مجموعة أصدقاء السودان.

كما استعرض في بيانه، دور السودان المحوري فى استقرار الإقليم من خلال عضويته الفاعلة في المنظمات وعبر رئاسته للإيقاد، موكداً في ختام بيانه، عن عزم الحكومة الانتقالية في استكمال البناء وإصلاح المؤسسات والنظم الداخلية وتعزيز علاقات السودان الخارجية ليعود عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية ومشاركاً في إصلاح الأمم المتحدة، كما أعرب عن تضامن السودان مع ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم.