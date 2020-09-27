الفريق”جابر” يؤكد على أهمية ربط نيالا والفاشر بالسكة حديد

الخرطوم: السوداني

اكد الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي علي أهمية ربط مدينة نيالا بالفاشر عبر السكة حديد، وقال والي جنوب دارفور “موسي مهدي إسحق” عقب لقاء عضو مجلس السيادة إنه أطلعه علي تشكيل حكومة الولاية والتي ضمت أربع من السيدات.

وذلك في إطار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية .

وأشار الوالي إلى أن اللقاء تطرق إلى التحديات التي تواجه الولاية، لافتا إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي وعد بمعالجة قضايا ومشاكل الولاية لتعزيز السلام والاستقرار مبينا أهمية تنفيذ هذه المشروعات الخدمية التي من شأنها الإسهام في التنمية.