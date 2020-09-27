188مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين لدعم الأسر السودانية

الخرطوم: السوداني

وقع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، اتفاقية لتوفير 110 ملايين دولار لبرنامج دعم الأسر بالسودان (ثمرات)، وذلك بالإضافة إلى 78.2 مليون دولار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد لتمويل البرنامج.

وبذلك يصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة بالسودان، إلى ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي.

ويدعم برنامج “ثمرات” الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتم توقيع الاتفاقية اليوم الأحد برئاسة مجلس الوزراء بالسودان، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة، وعدد من الوزراء، والسفراء الأوروبيين، ومسئولي البنك الدولي، والأمم المتحدة، وممثلي دول أخرى.

ووقع الاتفاقية سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول، والمدير القطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي عثمان دايون.