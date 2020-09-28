بين شلة قحت وشلة المزرعة !

الطريق الثالث – بكري المدنى

* أمس جاء عرضا في المؤتمر الاقتصادي ذكر أنموذج (الدولة التنموية الديمقراطية ) الذي يشاع ان حكومة الفترة الانتقالية تريد تطبيقه في البلاد

* كان المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لشرح هذا النموذج ان كان فعلا يمثل مشروع حكومة الفترة الانتقالية بدلا من كثير مما قيل في المؤتمر المذكور

* رغم مضي كثير من عمر فترة الانتقالية وحكومتها إلا ان الحديث عن مشروع الدولة التنموية الديمقراطية لا يزال شحيحا وهامسا وكأنه سر عظيم !

* كل ما توفر عن هذا النموذج عبارة عن جدال ما بين دعاته من منسوبين سابقين للحزب الشيوعي السودانى وآخرين خرجوا عنه واقتربوا من سلطة حمدوك

* قيل إن المشروع الذي أصدر عنه السيد صلاح عوض كتابا يتبناه كل من الدكتور الشفيع خضر والمستشار الشيخ خضر وآخرين ممن عرفوا إعلاميا وسياسيا بـ (شلة المزرعة)

* الدكتور عبدالله حمدوك لم يفصح حتى اليوم عن مشروع اقتصادي واضح لحكومته وان أطلق نتفا من الأفكار هنا وهناك ونقل عنه إعجابه بنموذج دولة كوريا الجنوبية وكذلك دولة إثيوبيا الشقيقة.

* كان ولا يزال مطلوبا لو ان قدمت الحكومة مشروعها الاقتصادي -ان كان لها مشروع – حتى يخضع للمراجعة والنقاش والتجريب

* ان تجريب مشروع اقتصادي حتى وإن فشل او لم ينجح كما يحب السيد رئيس الوزراء على توصيف حكومته أفضل من حالة اللا مشروع الحالية !

* لقد جاء يوم المؤتمر الاقتصادي الأول مثارا للامتعاض والسخرية من الكلمات والمداخلات والتي اتسم أغلبها بالهتافية والبعد عن الموضوع. * ألم يكن من الأفضل لو جيء بالسيد صلاح عوض لعرض الفكرة والدكتور الشفيع خضر لشرحها والشيخ خضر للتعقيب والدكتور صدقي كبلو للمرافعة ؟!

* كان المؤتمر فرصة أيضا للإخوة في قوى الحرية والتغيير لعرض رؤيتهم للعمل الاقتصادي خاصة وان أغلبهم يصرح بأن الحكومة لم تلتزم بها!

* سبق وان ذكر السيد رئيس الوزراء في شهوره الأولى ان قوى الحرية والتغيير لم تسلمه أي برنامج للعمل والأخيرة تشكو طوال الوقت ان الحكومة لا تنفذ برنامجها الاقتصادي

* ان لم يكن المؤتمر الاقتصادي فرصة لتداول الأفكار حول مشروع قوى الحرية والتغيير ودعاة الدولة التنموية الديمقراطية وكلهم أجنحة حكومية فمتى وأين يتم عرض الأفكار والمشروعات ؟!

* لابد لليسار السوداني عموما المؤمن بالنظرية القديمة منه والداعي للتحديث فيها ان يخرج للناس اليوم بما عنده بدلا من نقد اي طرف لطرح الآخر غير المطروح اصلا !

* تحدث لأعرفك والمرء مخبوء تحت لسانه من الحكم القديمة والباقية وفقط تحدثوا ليعرف الناس ما تريدون !