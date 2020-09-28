هلال الأبيض يختتم تحضيراته ويواجه الأمل

اختتم فريق الكرة الاول بنادي الهلال الابيض تحضيراته عند الساعة الثالثة عصرا امس على ملعب دار الرياضة بأم درمان وذلك بمران استمر لمدة خمس واربعين دقيقة وقف من خلاله الجهاز الفني بقيادة المغربي خالد هيدان وطاقمه الفني المعاون على وضع آخر اللمسات قبل صدام الامل العطبرواي عصر اليوم الاثنين بذات الملعب وظهر ملعب دار الرياضة جيدا من حيث ارضية الملعب والنجيل بعد أن شهد عملا مكثفا خلال الفترة الاخيرة ويدخل ازرق التبلدي اللقاء وفي رصيده تسع واربعون نقطة في المركز الثالث فيما يدخل الفهود اللقاء وفي رصيده ثماني واربعون نقطة في المركز الرابع ومن المتوقع أن يجيء اللقاء على سطح صفيح ساخن خاصة وان الفريقين يعملان على خطف احدى البطاقات التي تتيح التمثيل القاري.