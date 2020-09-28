الشيخ الخضر يُشيد بمساعدات الصين الإنسانية للسودان

الخرطوم: السوداني

قرّرت الحكومة الصينية تقديم 300 ألف دولار أمريكي كمساعدات إنسانية طارئة للسودان.

وقال السفير الصيني بالسودان ما شين مين اليوم في كلمة له خلال احتفال أقيم بسفارة جمهورية الصين بالخرطوم بمناسبة الذكرى ٧١ لتأسيس جمهورية الصين الشعبية “لقد قرّرت الحكومة الصينية تقديم 300 ألف دولار أمريكي كمساعدات إنسانية طارئة للسودان”. وأضاف “كلنا ثقة في قدرة الحكومة السودانية وشعبها للتغلب على الفيضانات وإعادة بناء المنازل في أقرب وقت ممكن”.

ومن جهته، قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ الخضر، في كلمته خلال الاحتفال “يقدر السودان دائماً الدعم الصيني له في المنابر الدولية والمساعدات الصينية القيِّمة لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك المساعدات النقدية لمجابهة الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان مؤخرا”. وأكد موقف السودان الداعم للصين في قضاياها الجوهرية مثل سياسة (صين واحدة) وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.