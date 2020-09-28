كذب مدني… البدوي: لا صلة لي بحمدوك وطالبت بإعفائي قبل الإقالة

الخرطوم: هالة حمزة

كذب وزير المالية المُستقيل إبراهيم البدوي، التصريحات التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، التي قال فيها إنّ البدوي تجمعه صلة رحم برئيس الوزراء عبد الله حمدوك،

وأبدى البدوي، دهشته من التصريحات التي أطلقها مدني عباس، والذي أفاد بأنه أقال البدوي رغم صلة قرابته بحمدوك.

وتاسّف البدوي من إقحامه في شأن يخص مدني حصراً، وأنّه يتعمّد الإدلاء بمزاعم من صنعه كصلة الرحم مع حمدوك أو التوسل بفرية الإقالة

وقال البدوي لـ(السوداني)، إنّه غادر منصبه بمحض إرادته بعد مطالبته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإعفائه من منصبه، وإنّه أخطر مدني عباس قبل إقالته بأنه سيطلب من حمدوك إعفاءه، وإنّه فخورٌ بذلك، وكشف عن مُحاولات بذلها مدني عباس لإثنائه عن قرار مغادرة منصب وزير المالية، إلا أنه تمسّك بموقفه، وشدد في الوقت ذاته على أنّ مدني عباس واحد من أيقونات الثورة.