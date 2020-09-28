في حادثة صادمة..الأديب السوري “غدير سلام” يقتل بناته الثلاث وينتحر

السوداني: وكالات

استيقظت طرطوس السورية الساحلية، يوم أمس الأحد على فاجعة صادمة، حيث أقدم الأديب ومدرس الرياضيات السوري”غدير سلام” على قتل بناته الثلاث ثم إنتحر بعدها، فيما نجت زوجته من المجزرةة المروعة، حيث تم نقلها إلى المستشفى للعلاج، وبذلك يكون قد نفذ تهديده كما أعلن على صفحته على فيسبوك في وقت سابق.

وبدأت القصة بمنشور كتبه غدير سلام، الذي يعرف نفسه بأنه كاتب قصصي ودرامي وشاعر، عبر “فيسبوك “أعلن فيه عزمه قتل بناته الثلاث والانتحار بعد ذلك، على خلفية مشكلة مع أحد الأشخاص، مقدماً مبررات غامضة وغير مفهومة وحذف الفيسبوك المنشور في وقت لاحق.

وقال غدير سلام في منشوره: ”عندما تقرؤون أكون قد انتحرت وقتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو أحمد عديرة أبوياسر، يقطن طرطوس والأصل من الغاب في حماة، والذي سأرفق صورة صفحته وبعض صوره من صفحته على الفيسبوك وتهديداته نتيجة لعمل طلبه ولم أتمكن من إنجازه في الوقت المحدد في 27 الشهر أي اليوم وخلافنا كان على 3 ساعات تأخير أي للساعة التاسعة ليلاً كأقصى حد، متابعا في ما أضاف أسماء أخرى وأن التهديدات طالت قتلي وقتل بناتي وحرقنا“.

وعبر عدد كبير من السوريين عن صدمتهم بعد سماع تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها الكاتب والشاعر السوري، بحق نفسه وأسرته، معربين عن استغرابهم من إقدامه على مثل تلك الجريمة التي لا تعكس صفاته وطبيعته.