صحفي سوداني يكتب بـ “انبهار” في وصف ترتيل إمام مسجد شاب بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

دون الصحفي السوداني “عزمي عبدالرازق” بـ انبهار وإعجاب شديدين، واصفاً روعة وجمال صوت إمام أحد المساجد بالعاصمة السودانية الخرطوم، أثناء ترتيله للقرآن.

وقال “عزمي” : في هذا البرج بالمنشية (مشيراً للصورة أعلاها) يوجد مسجد يسمى مسجد الوالدين، يصلى بالناس إمام شاب، يرتل القرآن بطريقة عجيبة وملوعة، لم أسمع مثلها من قبل.

مضيفاً: ينتقل صوته في مقامات بعيدة كما لو انه يتوغل في الحدود المطلقة للصوت، حتى أنك تخاف وترتجف وتدمن المجئ، اليوم صلى بنا بسورة مريم، فادخلنا تجربة الخشوع المحض، لمحة من أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزماراً من مزامير آل داود، وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه قال له: «ذكّرنا ربنا يا أبا موسى».

وهو نفسه الشاب الذي عندما وصل لتلك الآية {يا يحيى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً* وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا* وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً* وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً} وعرج من فوقها حتى سلم، كان المسجد يئن، صمت ووجيب، بعدها عاد للوراء واختفى، فمن يعرفه أو يحتفظ له بتسجيلات.