وزارة الصحة السودانية تقرر فرض رسوم على فحص كورونا للمسافرين مع إستثناءات

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان – المعمل القومي للصحة العامة عن توقف دعم المانحين للمسافرين مع استثناء حالات الإشتباه والمرضى.

وقررت الوزارة بعد تعثر توفير مستهلكات فحص الكورونا، وبعد التشاور مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دفع رسوم ، حيث حددت للسفارات والهيئات الدبلوماسية دفع مبلغ 40 دولار ومثلهم للأجانب، أما المؤسسات والشركات الخاصة (رجال الأعمال) 6,500 جنيه، والمؤسسات الحكومية 2,000 جنيه والمواطنين المسافرين 4,000 جنيه، أما فيما يخص المرضي والحالات الخاصة يتم الفحص مجاناً شريطة إرفاق المستندات من القمسيون الطبي مع وجود عدد 2 مرافق.

وفي حالة المهام الرسمية يتم الفحص مجاناً بعد ارفاق خطاب التكليف.