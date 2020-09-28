شاهد بالفيديو.. القيادي بالشعبي “الناجي عبدالله” يتوعد في حال فتح سفارة إسرائيلية بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

توعد القيادي الاسلامي البارز “الناجي عبدالله” ببذل أرواحهم مناهضة لفتح سفارة إسرائيلية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال “الناجي” في كلمته يوم أمس الإثنين بمناسبة تأبين الفقيد “يوسف لبس” إن رفرف العلم الإسرائيلي هنا، وتفتح سفارة في الخرطوم، والله إلا أن نكون دُفِنا وتحولنا إلى بترول”.

وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي “الناجي” إن الدرب الذي سار عليه الشيخ حسن الترابي وسار عليه “يوسف لبس”، لامساومة فيه ولاتسويات فيه البتة”.

مضيفاً ”ناهيك عن التطبيع هذا لانحتاج فيه لخط أخضر ولا أصفر ولا أحمر، هذا ذخيرة حيّة مباشرة، لن نرجع فيه إلى أمانة سياسية ولا أمانة عامة”. (في إشارة إلى قيادة حزبه).