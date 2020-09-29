السياسات الكلية هل نحتاج لوصفات صندوق النقد(البؤس)الدولي؟ لا ولكن وأيضاً… (5-5)

تحدثنا في الحلقات الأربع الماضية عن السياسات الكلية الضرورية للسير قدماً بالاقتصاد السوداني وما تتطلبه كل من تلك السياسات المالية والنقدية والتجارية ولا بد أن تتسق تلك السياسات لخدمة الأهداف الكلية متزامنة مع حزمة السياسات الاستثمارية والاجتماعية حتى نصل لمرحلة الاستقرار الاقتصادي في الجوانب المالية بحيث ينخفض العجز المالي إلى أدنى مستوى مقدور عليه وأن نعلي قيم العدالة بإخضاع جميع الدخول والأرباح للنسب المعقولة من الضرائب التصاعدية المباشرة على دخول الأفراد وأرباح الأعمال وحوسبة كل العمليات المالية والتجارية وإعمال مبادئ وسياسات الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة في أعمال الدولة في سائر مفاصلها. سياسات صندوق النقد الدولي هي وصفات معلومة للجميع لا تحتاج لكبير جهد ولا خبراء ولا يحزنون فهي وصفة قائمة على مبادئ النظرية الاقتصادية الكلاسيكية منذ أن رفع رايتها آدم سميث وحتى مدرسة شيكاغو والمدرسة النقوديةMonetary School أو المدرسة الكلاسيكية المحدثة Neo Classيical School والتي تولي كبرها عالم الاقتصاد الامريك ميلتون فريدمان المنحدر من مدرسة جامعة شيكاغو والتي تبناها وأذاعها في العصر الحديث الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وتابعته في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية في ثمانينيات القرن العشرين مارقريت ثاتشر والتي اطلقوا عليها في انجلترا ثاتشرThe Milk Snatcher نازعة الحليب الذي كان يتم تقديمه لطلاب المدارس في انجلترا.. وقد وعدت وزيرة المالية المكلفة في السودان د. هبة أنها قد أقرت سياسة تقديم الوجبة لطلاب المدارس في مقابلة تلفزيونية في هذا الشهر سبتمبر ٢٠٢٠. تقوم المدرسة النقودية التي تبناها صندوق النقد الدولي ويقدمها للدول التي تقر اتباع سياساته بالكامل على التأكيد على شيوع وتعميق المنهج الرأسمالي الاحتكاري القح الذي يعتمد خروج الدولة الكامل من سوق السلع والخدمات مع اعطاء كل الامتيازات والتسهيلات لاصحاب راس المال وخاصة راس المال الاجنبي الاحتكاري مع اعطائهم كل التسهيلات التي تنتهي بتمليك جل الموارد للقلة المحتكرة ونحن ندعو لعدالة التوزيع مع ضمان مجانية التعليم والعلاج للكافة . ذلك المنهج الراسمالي الشرس اذا تم تطبيقه في دولة تقول احصاءاتها إن نسبة الفقراء المدقعين تزيد عن الثلثين من السكان وان نسبة التضخم فيها حوالي المائة وسبعين بالمائة وان القيمة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الاخرى القابلة للتحويل قد تدنت حتى وصلت مائتين وخمسين جنيها مقابل الدولار الامريكي بعد ان كان الجنيه السوداني يساوى ثلاثة دولارات وثلث الدولار. والميزان التجاري والموازنة العامة يعانيان من عجز مستدام متسع والدولة عجزت عن كبح جماع كل ذلك بعد أن أصبحت صفوف انتظار الخبز هي الشغل الشاغل مع ارتفاع اسعاره وتضاؤل حجمه الذي تقزم حتى اصبح لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.

جميع الدول التي اتبعت وصفات صندوق النقد الدولي صار وضعها الاقتصادي اسوأ مما كان عليه.الصندوق والبنك الدوليين تحركهما السياسة سياسة الدول الكبرى لتاكيد تبعية من يلجأ اليهما.و هي تفرق بين الدول في تعاملها معهم.فيما لم تقدم شيئا للسودان أو تلتزم بشيء قدمت لجمهورية مصر العربية ثمانية عشر مليون دولار وهذا بالاضافة لما قامت به دول الخليج العربي من دعم بعشرات البلايين من الدولارات فلماذا يقبل السودان وعودا سرابا وينزل على شعبه مظلة البؤس والفقر المستدام.هنالك من يحرض ويتبنى تطبيق تلك الحزم عن قناعة وهنالك من ينادي بها لانه إذا أراد أن يستمر في موقعه ووظيفته مع تلك الشبكة من المؤسسات والمنظمات والدول فلا بد له من التحدث بلغتهم والمدافعة عن تلك الوصفات البائسة وان كان في حقيقة نفسه مقتنعا تماما باضرارها ولكن هم يخاطبون الخارج اكثر من الداخل .وهذا هوالحال مع خطاب المبعوثين الامريكان الذين زاروا بلادنا مؤخرا ومنهم وزير الخارجية بومبيو فانهم يخاطبون كتلهم الانتخابية هنالك ولا يخاطبون اجندتنا نحن ولذلك لا تتوقعوا منهم شيئا ذا بال.

السؤال هل نحن في حاجة لكل تلك الوصفات المؤذية ضربة لازب؟ اقول لا ولكن نحن نحتاج لاحكام سياساتنا الكلية لادارة اقتصادية ناجحة وعلى اسس شفافة وبحوكمة راشدة.و نقترح الآتي:

اولا خفض الانفاق الحكومي المظهري الاداري غير الضروري وغير المجدي مثل السيارات الفارهة للعاملين بالدولة من راسها الى ادناها ولنقتصر فقط على عربات الخدمة والطوارئ والحد الادنى.الغاء الايجارات للمكاتب والمؤسسات الحكومية فما عندها يكفي ويفيض ونستطيع ان نستعيض عن كثير من ذلك بتطبيق انظمة الحكومة الالكترونية فهل يحتاج الموظف لاكثر من مساحة كرسيه وما يضع عليه جهاز الحاسوب والذي اصبح في كل مكتب والجميع يحملونه سواء اللوحي أو التلفونات المحمولة.

ايقاف صادر الموارد الخام تحت أي ذريعة كانت فمؤسسات التجهيز وما يسمى التصنيع كافية وتفيض عن الانتاج في الحبوب الزيتية واللحوم والنسيج والصمغ وتجهيز الفواكه وغيرها.مثالا نحن نستهلك في العام حوالي مائتين واربعين الف طن من زيوت الطعام ونستورد حوالي سبعين الى ثمانين ألف طن منها ونصدر الحبوب الزيتية وطاقة العصيرالمتاحة وقائمةInstalled Capacity حوالي مليون طن ومصر تستهلك حوالي مليون طن من زيوت الطعام.وعلى ذلك فقس.والسيد رئيس الوزراء قبل تسلمه لمنصبهم صرح انه لا صادر للخامات فاين موقفه الآن ونيف على العام في موقعه.

لابد ان يتم فتح اعتمادات الصادرات للبنك السودان المركزي مباشرة بعد تاكيد الجهات المعنية على عدالة السعر وحتى تستقر المبالغ بالعملات الحرة داخل الاقتصاد السوداني تحول لمصلحة اصحابها وبغير ذلك فسيتم التجنيب الخارجي لعوائد الصادر ويخسر الجميع.الاراضي والمياه والموارد القيمة هي ملك للجميع وللاجيال القادمة فلا ينبغي ان توزع وتحتكر لاصحاب الاموال وخاصة الاجانب وافقار المواطنين اصحاب الحق الاصيل.لا بد من مراعاة الاستثمار العادل لا الاستغلال الجائر.تعميم وحوسبة انظمة الضرائب التصاعدية المباشرة على الجميع.الافضاء من قبل متسنمى المناصب العامة ذات التاثير قبل تسلمهم تلك المواقع وابراء الذمة الدوري.العلاقات الخارجية يجب ان تكون هنالك محل المصلحة الوطنية العليا شرقا او غربا مع الصين او روسيا وتركيا اوغربا مع الامريكان والانجليز والفرنسيين .فاذا كانوا هم اصدقاؤنا حقا وفعلا لا قولا وان كانت الدول العربية اشقاؤنا حقا وصدقا وكلهم من دول الفوائض المالية الكبيرة فنحن نحتاج لوديعة عاجلة لمدة عشرة اعوام بمبلغ عشرين مليون دولار وخمسة مليارات منحة مع الالتزام من جانب الدولة بعدم تصدير الذهب بل بناء احتياطى منه كما تفعل سائر الدول الراشدة. Business is Business

اشارة:

اشارت وزيرة المالية المكلفة انها تدعم جامعة الخرطوم لتغطية الفصل الاول فقط وتساؤلنا اليست جامعة الخرطوم هي حاضنة التطور العلمي والاداري والمهني في بلادنا وعدد من البلدان من حولنا فلماذا تترك اداراتها تلهث لتمويل الفصلين الثاني والثالث بدل ان تركز على تجويد مهمتها الاساسية. الجامعة ملك للمجتمع والدولة فلماذا لا تمولها الدولة بالكامل مثلها مثل اية مؤسسات حكومية اخرى اقل منها شأنا واثرا ودورا في تطور الدولة والمجتمع؟

و لقد اسمعت….

.و نواصل ان لزم .