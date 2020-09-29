زيادة طفيفة في الذهب بالخرطوم

الخرطوم : عبيــرجعفر

أفاد بعض الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم (السوداني) من ارتفاع جرام الذهب نتيجة لوجود زيادة في الدولار .

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني) إن هنالك زيادة طفيفة في أسعار العملات أثرت على جرام الذهب ، مبيناً أن سعر الذهب الخام (12,600) جنيه أما المشغول فيتراوح مابين (14- 15) ألف جنيه وعلى حسب المصنعية ، وتوقع استئناف الصادر خلال الأيام المقبلة عقب تعديل المنشور.

وأضاف صاحب مجوهرات الصداقة عمر الصديق لـ(السوداني) أن أسعار الذهب تشهد زيادة طفيفة على الجرام ، مبيناً أن سعر الذهب البحريني(16,5) ألف جنيه أما الكويتي (17) ألف جنيه والجرام السعودي (25,5) ألف جنيه .