شكاوى من ظهور أعداد كبيرة من آفة الطيور بجنوب كردفان

الخرطوم : رحاب فريني

كشف المزارع بجنوب كردفان بشرى الهادي عن ظهور أسراب من الطيور بأعداد كبيرة بجنوب كردفان ، لافتا للغياب الكامل للجهات المختصة ، مشيرا الى أن آفة الطيور قومية ومن المفترض أن تكافح من قبل وقاية النباتات الاتحادية بالتعاون مع وقاية النباتات بالولاية.

وقال لـ (السوداني) ان هذه الآفة قد تقضي على حوالي مليون فدان من الذرة، مبينا ان الذرة حاليا في مرحلة اللبنة لم تصل مرحلة الإثمار ،مشيرا لاحتمال تكاثر الطيور لجهة ان طبيعة المنطقة تسمح بالتكاثر، مناشدا وقاية النباتات الاتحادية بالإسراع لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي قد تفقد المزارعين محصولهم خصوصا ان هنالك ندرة في الذرة ، وتجهيز طائرات رش لمنع تكاثر الطيور .

وأشار مسئول بالتأمين الزراعي بجنوب دارفورهشام النعيم الى ان اسراب الطيور تؤثر على المحاصيل وينعكس ذلك على المزارعين الذين ليس لديهم تأمين زراعي يجبر الضرر.

وقلل هشام من خطورة آفة الطيور في هذه المرحلة ذلك لجهة أن محصول الذرة في مرحلة مبكرة ، وقال لـ (السوداني)عادة الطيور يكون أثرها في مرحلة الإنبات.

وحذر من توالد وتكاثر الطيور لجهة أنها تتكاثر عادة في المناطق ذات الأشجار الكثيفة ولأن طبيعة المنطقة تسمح بتكاثرها خصوصا عند توفر المياه ، مشيرا الى ان آفة الطيور قومية تتم مكافحتها من وقاية النباتات الاتحادية والولائية ، مما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها..