نفس الدواء بس شركة تانية(1-2).!

*زمان السودان كلو مقتنع انو هيثم مصطفى احسن لاعب في السودان.
*وزمان برضو السودان كلو مقتنع انو حمدوك افضل خبير اقتصادي في السودان.
*بعد شوية الصورة اتقلبت
*لما هيثم ماقدر يجيب كاس خارجي بقوا يتريقوا عليهو.
*لا ومشوا لابعد من كدا لما شطبوهو في اغرب حادثة رياضية تمر على البلد.
*واتحول سيدا بقدرة قادر ل(سيبا).
*وبعد كمان سجل للمريخ الند التقليدي للهلال فقد باقي دهشتو وتاريخو ذاتو.
*برضو حمدوك
*نفس الدواء بس من شركة تانية
*اول ماظهر الناس بقت تتغزل في (باصاتو)…ا…اقصد (خبراتو).
*وبقى هاشتاق شكرا حمدوك هو الاكثر تداولا.
*تلقاهو لافي في الفيس زي (صور لوشي).
*بعد سنة بالتمام والكمال الوضع اتغير.
*والنقة بدت تكتر.
*والتريقة بدت تظهر.
*والناس بدل شكرا حمدوك بقت تقول (ورورووووووك).
*ودا كلو ليه.
*لانو حمدوك برضو ماجاب كاس خارجي (اقتصادي).
*يعني لانزل دولار ولا رفع عقوبات.
*وبكدا لحق حمدوك الكابتن هيثم مصطفى.
*الاتنين بعد ما كانوا نجوم الساحة بقت الناس ليهم مامرتاحة.
*وهنا في سؤال مهم.
*المشكلة في حمدوك والبرنس ولا فينا كشعب ماعندنا قدرة على الصبر والاحتمال.؟
*طيب زاوية تانية
*المشكلة في حمدوك ولا البرنس ولا في (اللوبي) الاشتغل (قرف) ضد الاتنين ديل عشان ماينجحوا.؟
*لا هيثم يجيب كاس…ولا حمدوك يعدل الرأس.؟
*بكرة مواصلين في الموضوع دا عشان هسي المساحة بتاعت العمود انتهت.
*خليكم قراب.
(نواصل غدا)