نفس الدواء بس شركة تانية(1-2).!

*زمان السودان كلو مقتنع انو هيثم مصطفى احسن لاعب في السودان.

*وزمان برضو السودان كلو مقتنع انو حمدوك افضل خبير اقتصادي في السودان.

*بعد شوية الصورة اتقلبت

*لما هيثم ماقدر يجيب كاس خارجي بقوا يتريقوا عليهو.

*لا ومشوا لابعد من كدا لما شطبوهو في اغرب حادثة رياضية تمر على البلد.

*واتحول سيدا بقدرة قادر ل(سيبا).

*وبعد كمان سجل للمريخ الند التقليدي للهلال فقد باقي دهشتو وتاريخو ذاتو.

*برضو حمدوك

*نفس الدواء بس من شركة تانية

*اول ماظهر الناس بقت تتغزل في (باصاتو)…ا…اقصد (خبراتو).

*وبقى هاشتاق شكرا حمدوك هو الاكثر تداولا.

*تلقاهو لافي في الفيس زي (صور لوشي).

*بعد سنة بالتمام والكمال الوضع اتغير.

*والنقة بدت تكتر.

*والتريقة بدت تظهر.

*والناس بدل شكرا حمدوك بقت تقول (ورورووووووك).

*ودا كلو ليه.

*لانو حمدوك برضو ماجاب كاس خارجي (اقتصادي).

*يعني لانزل دولار ولا رفع عقوبات.

*وبكدا لحق حمدوك الكابتن هيثم مصطفى.

*الاتنين بعد ما كانوا نجوم الساحة بقت الناس ليهم مامرتاحة.

*وهنا في سؤال مهم.

*المشكلة في حمدوك والبرنس ولا فينا كشعب ماعندنا قدرة على الصبر والاحتمال.؟

*طيب زاوية تانية

*المشكلة في حمدوك ولا البرنس ولا في (اللوبي) الاشتغل (قرف) ضد الاتنين ديل عشان ماينجحوا.؟

*لا هيثم يجيب كاس…ولا حمدوك يعدل الرأس.؟

*بكرة مواصلين في الموضوع دا عشان هسي المساحة بتاعت العمود انتهت.

*خليكم قراب.

(نواصل غدا)