الهلال يتخطى “أسود الجبال” برباعية ويبتعد بصدارة البطولة المحلية

إبتعد الهلال في صدارة روليت منافسة الدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه الفريق مساء أمس على فريق هلال كادوقلي برباعية في المباراة التي جرت بملعب الخرطوم، وتقدم الهلال مبكرا في المباراة بواسطة محمد مختار “بشة الصغير” وعزز عبد الرؤوف من تقدم الهلال بإضافة الهدف الثاني بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ونجح سكندر صامويل في إضافة الهدف الثالث لصالح فريق بضربة رأسية مستفيدا من عكسية اطهر الطاهر فيما سجل نجم اللقاء ابوعاقلة عبد الله الهدف الرابع لصالح فريق الهلال، ونجح هلال كادوقلي في إضافة هدفه الوحيد قبل نهاية شوط اللعب الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني اي تغير على صعيد النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الهلال بأربعة اهداف مقابل هدف، ليصل الهلال بنقاطه إلى (60) نقطة بينما تجمد رصيد هلال كادوقلي عند (20) نقطة.