وزارة الشباب والرياضة توضح موقفها من القبض على مسؤولين باتحاد الكرة

الخرطوم : السوداني

أصدرت وزارة الشباب والرياضة

تعميما جديدا أكدت من خلاله بأنها ظلت تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة لمكافحة الفساد في مختلف المؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية مستهدية في ذلك بقيم ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدة بأنه وتأكيداً لتلك القيم، واستمرارا لجهود تفعيل دور الدولة الرقابي على المؤسسات والهيئات لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

وتابعت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق تقرير المراجع العام الذي كشف عن شبهات فساد مالي بالإتحاد العام لكرة القدم، وفتحت بلاغا لدى نيابة الفساد والمال العام تمت متابعته بشكل لصيق بواسطة الإدارة القانونية .

وأوضحت الوزارة بأن النيابة أصدرت أوامر قبض لبعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيق وبدأت اليوم التحري معهم بشكل رسمي.

وجددت الوزارة التأكيد على أنها لن تتواني في أداء دورها الرقابي على كل المؤسسات والهيئات والكشف عن بؤر الفساد ومواجهتها بالقانون بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.