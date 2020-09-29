دقلو: التغيير لديه سلبيات و”التسوِّي بي إيدك يغلب أجاويدك”

الخرطوم: السوداني

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن شرق السودان خط أحمر، وأعلن عن حل قضايا ولايات الشرق قريباً، ووصف النائب الأول لرئيس المجلس السيادي خلال استقباله بمحلية سنكات للمشاركة في مؤتمر السلام والتنمية والعدالة، وصف البحر الأحمر بشريان البلاد، وحيا أهل الشرق كافة، وقال: “التحية للشرق وعثمان دقنة والشريفة مريم الميرغنية وعلي بيتاي الذي أصلح كل السودانيين”، وأفاد أن الشرق قدم تجربة تدرس في الجامعات بتطبيق عرف “القلد”، وأكد أنه سيقف مع أهل الشرق لإزالة التهميش وجمع الصف لا التفرقة، وتابع: “الشرق تعبان”، وسنعمل على وحدة صفه.

وأشار دقلو إلى أن التغيير لديه سلبيات واستدل بالربيع العربي، مؤكداً أن السودان أفضل من الآخرين، وتابع: “التسوِّي بي إيدك يغلب أجاويدك”.