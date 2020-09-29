نتائج مثيرة في جولات الدوري الفرسان تغتال المريخ وهلال الأبيض يتعادل أمام الأمل

الخرطوم: السوداني

أنتهى لقاء المريخ ونادي أهلي الخرطوم الذي أقيم عصر امس بملعب إستاد الخرطوم ضمن مباريات بطولة الدوري السوداني الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، تقدم أهلي الخرطوم في شوط اللعب الأول عن طريق أتاك لوال، وفي الشوط الثاني تمكن المريخ من إحراز هدف التعادل عن طريق سيف تيري ليضاعف بعدها رمضان عجب النتيجة للأحمر بهدف ثاني وفي الوقت المحتسب بدلا عن الضائع ادرك أهلي الخرطوم هدف التعادل عبر محمد حامد ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، و بالتعادل ارتفع المريخ برصيده ل”55″ نقطة والأهلي إلى “28” في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي مروي فوزاً غالياً ومستحقاً على مريخ الفاشر بهدف أحرزه النجم الصاعد وهّاج محمد قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول صعد بملوك الشمال للنقطة 38 محافظاً على ترتيبه الثامن .

قدم الملوك مباراة قوية استبسل فيها الحارس أحمد الفاتح بيتر الذي كان البطل الأول في اللقاء قبل إخراجه بالبطاقة الحمراء وقد خلفه في المرمى لاعب الوسط علاء الدين سلطان بعد إكمال فرص التبديلات.

وخسر فريق الشرطة القضارف نتيجة مباراته امام الاهلي شندي بثلاثة أهداف نظيفه في المباراة التي جرت عصر امس على ملعب استاد الهلال لحساب الجولة الثانيه عشر من الدورة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز ونال حارس فريق الشرطة خالد زمبيري والمهاجم زاهر توتو جائزة نجومية المباراه المقدمة من مركز فرانكفورت الحديث بولاية القضارف رقم خسارة المباراة، بينما إنتهى لقاء الأمل عطبرة وهلال الأبيض بالتعادل السلبي ليصل الأمل برصيده إلى (49) نقطة خلف هلال الأبيض الذي وصل للنقطة رقم (50).