شكر “السوداني” على الإهتمام قبل سفره لقاهرة المعز سليم محمد: إصابتي قضاء وقدر والهلال لن يتأثر بغيابي

الخرطوم: السوداني

خص لاعب خط وسط فريق الهلال سليم محمد صحيفة “السوداني” بتصريحات مهمة قبل سفره المنتظر مساء اليوم لجمهورية مصر العربية، وطمأن سليم محمد جماهير الهلال عبر صحيفة السوداني على أحواله بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مواجهة الشرطة القضارف الودية، سيحرمه من المشاركة في بقية المباريات المتبقية للهلال خلال الموسم الحالي، وقال سليم: اشعر بتحسن نوعا ما، سأغادر إلى جمهورية مصر العربية ﻹجراء بعض الفحوصات وقد طمأنتني الوحدة الطبية بأن فترة الغياب لن تكون طويلة، ولكن ما يحزنني أن سأبتعد عن الفريق في مرحلة مهمة من الموسم.

واضاف سليم محمد: الهلال ناد كبير لا يتأثر بغياب لاعب، أثق في قدرات زملائي اللاعبين وإمكانياتهم فهم قادرين على تجاوز التحديات والمباريات القادمة لتحقيق لقب البطولة المحلية، كنت اتمنى مواصلة مباريات الموسم الحالي معهم ولكن الإصابات دائما تكون قضاء وقدر.

سليم أكد في تصريحاته الخاصة للصحيفة أن إبتعاده عن قائمة المنتخب الوطني في الفترة الماضية لم يزعجه مبينا بأن الفرصة ستأتيه مستقبلا، مشيرا إلى أنه سيركز في الفترة المقبلة على إمكانية التعافي للعودة بأسرع وقت ممكن للملاعب.

سليم ختم حديثه لصحيفة “السوداني” بتسجيل رسالة شكر لكل من بادر بالسؤال عنه عقب الإصابة الأخيرة، وقال: عاجز عن شكر كل من إتصل او تواصل معي مطمئنا على أحوالي، كما أشكركم في صحيفة “السوداني” على هذه الإطلالة.

الجدير بالذكر أن لاعب خط وسط الهلال سليم محمد كان قد تعرض ﻹصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة الهلال الودية امام الشرطة القضارف، وغاب اللاعب عن مواجهة امس امام هلال كادوقلي وسيغيب عن بقية المواجهات المحلية حيث سيغادر اليوم لجمهور مصر العربية.