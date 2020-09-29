اتحاد الكرة يصف بلاغ الفساد بالكيدي

الخرطوم : السوداني

أفرجت نيابة الفساد عن عدة متهمين من الاتحاد السوداني لكرة القدم أبرزهم نائب الرئيس نصر الدين حميدتي إلى جانب الأمين العام حسن أبوجبل بالإضافة إلى المدير المالي للاتحاد وآخرين.

وكانت النيابة ألقت القبض على المتهمين وذلك في بلاغ مفتوح بشأن بعض التهم الخاصة بمخالفة الإجراءات المالية في صفقة شراء سيارات خاصة بالاتحاد.

وتاسف اتحاد الكرة في بيان صادر مساء أمس ( الاثنين) على الخطوة وقال إن البلاغ كيدي مشيرا إلى أنه لن يصمت على ما تم وسيكون لما جرى ما بعده

بينما أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميم أكدت من خلاله بأن ما حدث جاء نتيجة بلاغ مفتوح ظلت تتابعه الوزارة مؤكدة تمسكها بمحاربة الفساد في جميع المؤسسات الرياضية.