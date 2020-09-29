عاجل/ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء وفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو.

حياة الراحل:

• الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من مواليد 16 يونيو 1929

• أمير الكويت وقائد للقوات المسلحة الكويتية.

• أدى اليمين الدستورية في 29 يناير 2006 بعد إقراره من قبل الجمعية الوطنية خلفا لأخيه غير الشقيق جابر الأحمد الصباح.

• هو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح

• تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة المباركية في الثلاثينيات وأكمل تعليمه على يد معلمين.

• عين صباح رئيسا للوزراء في يوليو 2003 خلفا لولي عهد الكويت الشيخ سعد السالم الصباح قُتل شقيقه في حادث تحطم طائرة الخطوط الملكية المغربية برحلة 630 .

• قبل توليه منصب أمير الكويت، كان صباح وزير خارجية الكويت من عام 1963 إلى عام 1991 ومن عام 1992 إلى عام 2003. أعاد الصباح العلاقات الدولية الكويتية بعد حرب الخليج.

• كما كان النائب الأول لرئيس الوزراء أثناء عمله وزيراً للخارجية.

• كان وزير المالية بالوكالة من عام 1965 إلى عام 1967