اعلان الشيخ نواف الأحمد الصباح  أميرا للكويت

أعلنت الحكومة الكويتية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وتُلي إعلان مجلس الوزراء على التلفزيون الحكومي. وينص الدستور الكويتي على ان ولي العهد يصبح بشكل تلقائي أميرا للبلاد ويتولى السلطة بعد أداء اليمين في البرلمان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح عقب اجتماع للمجلس ”عملا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الامارة فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف أحمد أميرا لدولة الكويت. تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما“.