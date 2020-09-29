السفير السعودي يسلم ديوان الزكاة (١٠٠) طن من المساعدات الانسانية

الخرطوم: السوداني

قدم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ١٠٠ طن من المساعدات الانسانية (تمور)، للسودان سلمها سعادة السفير علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السودان لديوان الزكاة الاتحادي، اليوم بمقر السفارة.

وقال سعادة السفير ان هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم المساعدات للدول الصديقة والشقيقة مشيرا للدعم الذي قدمته المملكة منذ انتشار جائحة كوورنا ثم السيول والفيضانات مؤكدا وقوف المملكة مع الشعب السوداني حتى تنتهي الاثار السالبة للسيول والفيضانات هذا العام.

من جانبه حيا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الزين الشابك الجهود الانسانية للمملكة العربية السعودية شاكرا دعم خادم الحرمين الشريفين للسودان.

فيما قال مولانا احمد عبدالله عثمان أمين عام ديوان الزكاة إنهم سيقوموا بتسليم هذه التمور للمستحقين والمتأثرين من السيول والفيضانات في مختلف أنحاء السودان.