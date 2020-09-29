بالصور: “التعايشي” يعلق على مشهد بالمؤتمر الاقتصادي لاقى انتقاداً على منصات التواصل الاجتماعي

الخرطوم: محمد الطاهر

علق عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان “محمد حسن التعايشي” على صور مخلفات قوارير المياه الفارغة، تحت أرجل المؤتمرين بالقاعة التي انعقد بها المؤتمر الاقتصادي الأول بالخرطوم، واصفاً المشهد بـ” الإدانة الاخلاقية”.

ودون “التعايشي” اليوم الثلاثاء منشور رصدته (السوداني) قائلاً: ” الصور المرفقة والتي علق عليها معظم الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تقريباً، وهي صور توضح تناثر قوارير المياه ومخلفات المناديل على أرضية القاعة”.

مضيفاً: ” ليس هناك أدنى شك ان هذا المنظر يمثل إدانة أخلاقية وحضارية لسلوك معظم الطبقة المتعلمة في السودان، إن لم يكن أيضاً سلوك معظم قيادات القطاع العام والخاص.

لافتاً إلى ملاحظة هذا في مكاتب حكومية وورش عامة وفي البيوت والشارع العام وأمام المحال التجارية، هناك فوضى مزعجة وسلوك غير حميد في التعامل مع مخلفات المواد الاستهلاكية اليومية.

وقال “التعايشي” إدخال قضايا البيئة في المنهج الدراسي أمر حتمي وضروري ولابد منه، وزاد : وزارة العدل بالاشتراك مع هيئات البيئة ومؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى ورش علمية بغرض إجراء تشريعات ضرورية لحماية الفضاء العام من السلوك العدواني تجاه البيئة ومنع التلوث نتيجة التعمد والإهمال وغياب الوعي.

وكانت الصور التي التقطت من داخل قاعة الصداقة بالخرطوم، أثناء فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي، قد لاقت انتقاداً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عابوا هذا السلوك على حضور يُعد من النخب المثقفة.