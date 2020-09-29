السودان: شاهد بالفيديو.. سودانية تبدع في حِرفة صناعة و تزيين الفخار والاناتيك بأشكال جذابة

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو نشرته “وكالة نيروز الإخبارية الأردنية” أعمال فخارية جذابة لفتاة سودانية امتهنت هذه الحرفة التي أصبحت تدر عليها عائداً مادياً.

وتحدثت المهندسة السودانية “شهد حمدي” عن الأوضاع الكارثية والمأساوية التي خلفها فيضان النيل، والذي بسببه خسرت جل ماتملك من الفخار.

وتحكي انها أصبحت منهكة جسديا بسبب تحويل الفخار من مكان إلى آخر عقب اجتياح الفيضان لمنزلهم بحي “القماير” بمدينة أمدرمان، مما شكل لها خسارة كبيرة.

وتقوم “شهد” بصناعة أعمال يدوية بأشكال رائعة وتصاميم جذابة، وتنفق في ذلك وقتا طويلاً ومجهودا شاقاً، إلا أن هوايتها وحبها لمهنتها وإعجاب الزبائن بأعمالها يسليها عما تعانيه من صعاب.

يُذكر أن السودانية “شهد حمدي” تخرجت في كلية المعمار من كلية الخرطوم التطبيقية، اجتاح فيضان النيل الأخير منزلهم بمدينة أم درمان، حي “القماير”، مما اضطرهم للرحيل إلى”حي العباسية” في استضافة أحد أقربائهم.