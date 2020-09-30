وزير الطاقة والتعدين: نعمل على تركيب محطات كهرباء جديدة بشمال دارفور وصيانة محطة كهرباء الفاشر

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الطاقة والتعدين والتعدين، اهتمامها بمناطق الإنتاج بولايات السودان المختلفة.

ووعد وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن بحل جميع المشاكل المتعلقة بالطاقة والتعدين بالولاية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف خيري خلال لقائه بوالي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي اليوم الأربعاء، عن تسلم الحكومة لموقع شركة الجنيد بجبل عامر بولاية شمال دارفور مما يزيد العائد المادي للولاية والحكومة المركزية، مشيراً الى ان وزارته تعكف حالياً على عمل صيانة كاملة لمحطة كهرباء الفاشر وتركيب محطات جديدة للمحليات التي لا تنعم بخدمة الكهرباء.

من جانبه، قال والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، إن ولايته تعاني من مشاكل نقص الوقود والكهرباء خاصة، مشيراً إلى أنها تضم في داخلها ثلاثة معسكرات للنازحين وآخر للاجئين من الدول المجاورة مما يؤثر على استهلاك المواد البترولية والكهرباء بصورة كبيرة. ولفت عربي الى وجود اكثر من (25) منجماً للذهب لكنها تعاني من صعوبة في تحصيل عائدات الذهب، موكداً ضرورة وضع آلية بين الجهات ذات الصلة لتحصيل عائدات الذهب.

من جهته، أشار وكيل قطاع التعدين د. محمد يحير إلى أن وزارة الطاقة والتعدين منحت ولاية شمال كردفان مربعين للتعدين عن الذهب لتقوم الولاية بالاستثمار فيه ليعود على الولاية بعائدات تسهم في التنمية، داعياً الى ضرورة تنظيم التعدين التقليدي وإنشاء أسواق نموذجية بالولاية لتخفيف الخطر البيئي للتعدين التقليدي.