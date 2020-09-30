مناسيب النيل تواصل انخفاضها في معظم الأحباس

الخرطوم: السوداني

واصلت مناسيب النيل، انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد الخميس سيكون في حدود 433 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبراوي في حدود 42 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 5 سم).

• القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد انخفاضاً (في حدود 8 سم).

• القطاع: شندي – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 5 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد انخفاضاً (في حدود 10 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

وسجلت محطة مدني اليوم 18.64 متر ويتوقع أن تنخفض غداً الى 18.62 متر، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.10 متر، ويتوقع أن تنخفض غداً إلى منسوب 18.06 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 16.92 متر ويتوقع أن تنخفض الى 16.84 متر، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.12 متر ويتوقع أن تنخفض غداً الى 17.92 متر، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.49 متر، وتنخفض غداً إلى 15.45 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 14.70 متر وتنخفض غداً الى 14.68 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.