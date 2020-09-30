لجنة المفصولين تعسفياً تحصر توصيات قضايا المفصولين لإعادتهم وتحسين معاشهم

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية صباح اليوم، اجتماعها رقم (٣٦) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية هانم برهان.

وأوضح مقرر اللجنة عبد السلام حمزة في تصريح صحفي، أن اللجنة حصرت ما صدر من توصيات حول قضايا المفصولين لإعادتهم وتحسين معاشاتهم في العديد من الجهات واعدادها لاتخاذ القرار. وأضاف أن اللجنة ناقشت كيفية النظر في تسوية معاشات المفصولين الذين تجاوزوا سن الـ( ٦٥) عاماً والمتوفين وغير الراغبين في العودة للعمل، فضلاً عن وضع الأسس التي تتم بها تسوية المعاش.

وبحثت اللجنة في أسس ومرجعيات النظر في حالات المفصولين من الوحدات والجهات التي تم إلغاؤها ولم تعد موجودة في أرض الواقع.

كما راجعت اللجنة قرارتها التي صدرت منذ بداية عملها، حيث بلغت (٩٧) قراراً والتي تم بموجبها إعادة (٥٢١٧) مفصولاً الى الخدمة وتسوية المعاش لـ(٧٠٧٦) مفصولاً، كما تم توفيق أوضاع (٧٣٨) مفصولاً. وأشار حمزة إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها للنظر في قضايا المفصولين بشكل راتب كل أسبوع.