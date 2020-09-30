الهلال يؤدي تدريبه الرئيسي استعداداً للقاء الخرطوم الوطني

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريبه الرئيسي عصر امس الثلاثاء بملعب الجوهرة الزرقاء بام درمان وذلك استعداداً لمباراته المرتقبة أمام الخرطوم غداً الخميس ضمن مباريات الدوري الممتاز، مدرب الأحمال فتحي بشير حاضر اللاعبين قبل بداية التمرين وأكد على أهمية المرحلة المقبلة وطالب اللاعبين بالتعامل مع بقية المباريات بجدية وعدم التفريط في النقاط وقال لا بد أن نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي الكأس، ومن ثم تحول اللاعبون إلى إجراء تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، ومن ثم تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، حيث أخضع الجهاز الفني اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء هلال كادوقلي إلى تدريبات بدنية قوية في نصف ملعب فيما أدى البقية تدريبات استشفاء وحمام ثلج، قائد الفريق عبد اللطيف بوي خضع لتدريبات خاصة تحت إشراف التونسي أحمد العابد ونفذ بعض تدريبات التأهيل استعدادا للعودة تدريجياً، في الجانب الآخر أخضع مدرب الحراس ياسر كجيك الثلاثي جمال سالم ويونس الطيب ومحمد النور أبوجا لتدريبات متنوعة، واختتم المران بتقسيمة في نصف ملعب بين الأبيض والأخضر شهد تنافسا قويا من اللاعبين.