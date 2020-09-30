مجلس هلال الابيض يحفز اللاعبين عقب مباراة الامل

قام مجلس هلال الابيض بصرف حافز خاص للاعبي الفريق الاول لكرة القدم عقب التعادل السلبي امام الامل عطبرة أمس في الدوري الممتاز ، وبرر ناجي جابر نائب رئيس نادي هلال الابيض للشئون المالية هذه الخطوة نسبة لاجادة عناصر الفريق وتقديمهم لمباراة كبيرة لولا ظلم التحكيم الذي عمل بكل قوة من أجل عدم خروجنا بثلاث نقاط حيث أحرز الفريق هدفاً صحيحا تم نقضه بالاضافة لحرمان ناديه من ركلتي جزاء بشهادة الجميع وبالامكان مراجعة شريط المباراة وأضاف أن مجلس الادارة ولجنة الطوارئ قررت تحفيز الفريق والجهاز الفني بعد وعدهم بحافز مفتوح لكل المباريات القادمة ببطولة الدوري وثمن جابر جهود الجهاز الفني والعمل الكبير من قبل دائرة الكرة والبذل والعطاء الذي سكب من قبل اللاعبين وقتالهم المستميت للظفر بنقاط المباراة الا ان طاقم التحكيم وقف دون ذلك واختتم ان فريقه اذا لعب يوما كاملاً واحرز خمسة أهداف لن يخرج بنقاط المباراة الثلاث في ظل ادارة شانتير . هذا وعقد فريق الكرة الاول بنادي الهلال الابيض مرانه الرئيسي عصر امس على ملعب فرع الرياضة العسكري وذلك تاهبا وإستعدادا لمنازلة المريخ الفاشر عصر بعد غد الخميس في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز في دورته الثانية باستاد الخرطوم واكتفي اللاعبون الذين شاركوا كاساسيين في مباراه الامل عطبرة الاخيرة بالجري حول الملعب فيما تدرب بقية اللاعبين والذين شاركوا كبدلاء تحت اشراف الكوتش محمدالياس بغرض رفع معدل اللياقة البدنية بينما اخضع مدرب الحراس حسن ايطاليا ثلاثي العرين احمدعبدالعظيم وعوض كافي ونجم الدين النسور لتدريبات رشاقة ومرونة متعددة ويختتم الفريق تحضيراته عصر الغد بمران خفيف مدته خمس واربعين دقيقة تاهبا لجولة الخميس امام السلاطين.