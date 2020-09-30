شاهد .. الممثل السوداني الراحل “ياسر عبداللطيف” في دور النجاشي ملك الحبشة بالمسلسل الشهير “عمر”

الخرطوم: السوداني

آخر الأعمال التي شارك فيها الممثل السوداني “ياسر عبداللطيف” الذي رحل اليوم، كان المسلسل الشهير “عمر” للكاتب وليد سيف، والمخرج حاتم علي عام 2012.

تناول المسلسل سيرة الصحابي عمر بن الخطاب، وأدى فيه عبد اللطيف باقتدار شخصية النجاشي ملك الحبشة.

وكان الفقيد قد أصيب عام 2010، في أثناء تصوير المسلسل التاريخي “كليوبترا”، إذ سقط من إحدى فتحات قلعة “الحصن” في ريف حمص الغربي، وقبيل انطلاق الثورة السورية عام 2011، رجع إلى السودان.

وتوفي “ياسر عبد اللطيف “اليوم الأربعاء، في أحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، نتيجة نزف حاد في الدماغ، عن عمر 50 عاماً قضى أكثر من نصفها في العاصمة السورية دمشق، حيث درس في “المعهد العالي للفنون المسرحية”، ثم انخرط في الدراما المحلية، وتحديداً التاريخية، وأبرزها “الزير سالم”، ونعاه بأسى بالغ اليوم عدد من الدراميين السوريين.

يذكر أن مسلسل “عمر” هو مسلسل تاريخي تلفزيوني بتكلفة 200 مليون ريال سعودي. إنتاج مـشترك بين مركز تلفزيون الشرق الأوسط ومؤسسة قطر للإعلام. المسلسل يحكي سيرة وحياة عمر بن الخطاب وما دار فيها من أحداث ومعارك وما اشتهر عنه من صفات منذ أن كان صغيرا حتى توفي.