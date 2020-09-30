26 مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصغار المزارعين والرعاة

الخرطوم: السوداني

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس، اتفاقيتين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

لتمويل مشروع مرونة التأقلم والصمود مع تغيرات المناخ في القطاعين الزراعي والرعوي في تسع ولايات، لا سيما الولايات التي كانت تعاني من الحروب بمبلغ 26 مليون دولار.

ويستهدف المشروع، صغار المزارعين والرعاة وسينفذ من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري.

ووقعت الوزارة منحة لتنسيق العون بمبلغ 760 ألف دولار الذي ستنفذه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

ووقعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي، إنابة عن حكومة السودان، فيما وقع عن البرنامج

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان د. سلفا راما شاندران.

واشادت وزيرة المالية بدور برنامج الامم المتحدة الإنمائي الداعم للسودان في مجال التنمية الريفية والزراعة والخدمات الاجتماعية والطاقة الشمسية ودعم شراء الأدوية المنقذة للحياة.

ومن جانبه، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، عن سعادته بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ومرونة التأقلم معها.