شرطة ولاية الخرطوم تفكك شبكة إجرامية تتعامل بالمخدرات

الخرطوم: السوداني

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط (3800) قندول بنقو مخبأة داخل عربة هايس بمنطقة المويلح غربي أم درمان والقبض على (4) متهمين .

وأوضح مدير شرطة محلية أم درمان العميد قمر أحمد محمد السيد في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن وقائع الضبطية تعود إلى ورود معلومة لآلية مكافحة العصابات المتلفتة عن تحرك عربة من الحدود الغربية بداخلها بنقو في طريقها لأم درمان وبتأكيد المعلومات.، وأضاف: تم تكليف فريق ميداني لتعقب الجناة والقبض عليهم فتم نصب كمين عند منتصف الليل نجح الفريق في ضبط المركبة بشارع المويلح جوار المشاريع، وبتفتيش المركبة تم العثور على (3800) قندول بنقو مخبأة داخل (12) جركانة وقود والقبض على (4) متهمين، مشيراَ إلى اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية توطئة لتقديم المتورطين للعدالة.