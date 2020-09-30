شاهد بالفيديو.. مزارع سوداني يحكي بأسى عن معاناتهم من داخل حقله بمشروع الجزيرة وسط السودان

الخرطوم: محمد الطاهر

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مزارع سوداني داخل حقله، يسرد بأسى معاناتهم مع العطش بمشروع الجزيرة وسط السودان.

و بدا المزارع الذي يتبع لمكتب “دُلقا” بالمشروع متحدثاً بأسى عن تعرض محصوله للعطش الذي أنفق عليه آلاف الجنيهات، وذلك نتيجة قصور من مكتب الري الذي يتبع له، وعدم مدهم بالمياه. “وفق قوله”.

وقال المزارع الذي عكست الكاميرا عطش زراعته ” ياجماعة الكلام دا ما تأخذوا سياسة دا واقعنا، والله لو عندنا شغله غيرها كنا خليناها”. وختم قائلاً :”الله يعوضني حسبنا الله ونعم الوكيل”.