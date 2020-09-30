بالصور: الاعتداء على “طالب طب” سوداني في صفوف الوقود بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تعرّض طالب الطب بجامعة الرازي، “محمد حافظ محمد نور” اليوم الأربعاء، بمحطة وقود بالقرب من شركة كنانة شرقي الخرطوم، لإعتداء من قِبل جنود قال أنهم ينتمون لـ “قوات الدعم السريع”.

وذلك بسبب اعتراضه على تجاوز سيارة “برادو مظللة” للمواطنين الذين ينتظمون في صفوف طويلة، في انتظار تزويدهم بالوقود.

‎وأظهرت صوراً للمعتدى عليه تداولها رواد التواصل الاجتماعي آثار الضرب بسياط على ظهره، وبدا وهو متعباً بأحد المشافي، على أحد أطرافه جهاز لقياس الضغط.

من جهته قال رئيس تحرير صحيفة السوداني “ضياء الدين بلال”؛ تلقّيت اتصالاً هاتفياً من السيد عادل دقلو القيادي البارز بالدعم السريع، مُستنكراً ما حدث مع طالب كلية الطب بجامعة الرازي، ووعد بالتحقيق العاجل والعقاب الرادع لمن ارتكب ذلك الفعل الشنيع.

وكان “ضياء” قد استهجن الحادثة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كما لاقت الحادثة استنكارا على منصات التواصل.