رفع نسبة استخلاص دقيق القمح المدعوم لـ(85%)

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء، قراراً قضى بتوجيه المطاحن العاملة ضمن منظومة الدقيق المدعوم برفع نسبة استخلاص دقيق القمح المدعوم من (78% إلى 85%).

وبحسب تصريح صحفي للوزارة، سوف يُساعد القرار في حصر استخدام الدقيق المدعوم في صناعة الخبز فقط، وأضاف: “في السابق أشارت الدراسات إلى استخدام (15%) من الدقيق المدعوم في استخدامات أخرى (الحلويات – المُعجّنات وغيرها).

وكشفت الوزارة، عن منح المطاحن فترة حتى الخامس عشر من أكتوبر لترتيب أوضاعها لتنفيذ القرار الذي أعلن عقب التشاور معها.