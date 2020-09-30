وسط مشاعر الحزن حشود غفيرة تشيع حاكم دارفور الأسبق “دريج” بمسقط رأسه

الخرطوم: السوداني

تم اليوم الأربعاء في موكب مهيب تشييع جثمان الفقيد احمد ابراهيم دريج الذي توفي في دولة بتسوانا عن عمر يناهز ال 87 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة بمسقط رأسه في منطقة كارقولا بولاية وسط دارفور.

وقال الدكتور اديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور إن حكومته ستنشئ قرية نموذجية في منطقة كارقولا في مسقط رأس الراحل دريج إكراما له مشيرا إلى أن الراحل يمثل جميع أهل دارفور وإن هذه التظاهرة هي مدخل حقيقي لرتق النسيج الاجتماعي والتآم لحمة أهل الإقليم .

وأشاد الدكتور اديب بمناقب الفقيد دريج وأدواره البطولية التي سطّرها في معركة الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات والميادين خلال مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء والإنجاز .

مبينا أن العزاء أن الراحل دريج لقي ربه وهو يؤدي في واجبات وطنية عنوانها الدفاع عن حقوق الغلابة والمهمشين ومتمسكاً بمبادئه، ومن أجل أمن الوطن واستقراره ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشاد المشيّعون بتضحيات الراحل احمد ابراهيم دريج في سبيل نيل الحقوق وارساء دعائم الحرية والعدالة والمساواة بين أبناء الوطن مشيرين الى ان دريج من أوائل الأبطال الذين انتهجو درب النضال وسطّر خلاله أدواره الوطنية وأروع الملاحم البطولية.

يذكر أن موكب التشييع تقدمه والي ولاية وسط دارفور الدكتور اديب عبدالرحمن ووالي ولاية غرب دارفور الأستاذ محمد عبدالله الدومة وعدد من قيادات السياسية منهم الدمنقاوي دكتور تجاني سيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي والمهندس عبدالله علي مسار ورئيس غرفة النقل والشاحنات الثقيلة الأستاذ احمد ادريس ابوحليمة، وعدد من القيادات الأهلية والسياسية والعسكرية والأمنية، والمشايخ والوجهاء، ووفود من ولايات شمال وجنوب دارفور وغرب وشرق دارفور وجموع غفيرة من المواطنين، لم تشهدها مدينة زالنجي من قبل.