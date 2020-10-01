اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بـ”بنك النيلين” تعلن عن رفع الإضراب بعد تحقيق مطالبها

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بـ”بنك النيلين” في السودان، عن رفع الإضراب المفتوح الذي اعلنوا عنه من قبل، ومزاولة العمل ابتداءً من اليوم الخميس، بعد تحقيق مطالبهم من قبل مجلس الإدارة.

وقالت اللجنة في بيانٍ وصل إلى (السوداني) “يسعدنا أن نزف لكم البشرى بتحقيق مطالبنا العادلة، والتي تلخصت في الموافقة على إلغاء نظام التأمين الاجتماعي والعودة إلى نظام فوائد ما بعد الخدمة.

كما تمت الموافقة على زيادة مرتبات العاملين بنسبة 75% بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يوليو 2020 ، إضافة إلى الزيادة التي تمت بنسبة 50% حتى يونيو 2020.

وتقدمت اللجنة بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة على تفهمه الكامل لمطالب العاملين وتضامنه معها، والتعاون من أجل خدمة المؤسسة.