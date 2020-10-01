المدير الإقليمي للبنك الدولي: الدعم لإصلاحات الكهرباء يصل لـ(15) مليون دولار

الخرطوم: السوداني

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي اوثمان ديون، إن البنك الدولي لن يتوانى عن الدعم الفني لقطاع الكهرباء، كاشفاً عن أن الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء يصل لـ(15) مليون دولار.

وأوضح لدى لقائه بوزير الطاقة والتعدين المكلف، أن البنك الدولي قادم إلى السودان، وأنه على ثقة بأن هناك تغييراً حقيقياً في نهج السياسات الحكومية ومقدم على انفتاح، مشيراً إلى أن البنك الدولي يزيد من دعمه له خاصة في مجالات التنمية المجتمعية. وأضاف أن المساحات الشاسعة يمكن استغلالها في زيادة مشاريع الطاقة الشمسية. مشيراً الى نموذج فينام حيث أنها كانت تنتج (10) آلاف ميقاوات وأصبحت تنتج (40) ألف ميقاوات. وتوقع بأن السودان يمكن أن يحقق أكبر من تلك النسبة نظراً لما يمتلكه من موارد ومناطق شاسعة. وأشار إلى أن علاقات السودان لا بد أن تنفتح بصورة أوسع من صورتها الحالية.

وناقش وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبد الرحمن لدى لقائه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي اوثمان ديون، عدداً من المقترحات في شأن تطوير قطاع الطاقة والتعدين بالبلاد. وشكّل خيري لجنةً من جهات متعددة لإعادة إصلاح قطاع الكهرباء. وأوضح أن الحكومة أدركت الكثير من السياسات الخاطئة والتي أضرّت بالاقتصاد. مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على معالجات بقطاع النفط، ووضع سياسات بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. موضحاً أن الحكومة بكل وزاراتها تقود البلاد للرجوع الى المسار الدولي الصحيح.