منسقة تربوية : الطلاب الصم يخرجون من المدارس بسبب التنمر

الخرطوم :السوداني

شكت منسق التربية الخاصة بمحلية ام درمان ، سارة عثمان محمد من خروج عدد من الطلاب الصم من المدارس بسبب التنمر عليهم.

وأضافت : لا زالت المدارس تستنزف أموال أهالي الطالب الأصم وعندما يصل للجلوس للامتحان يتم رفضه بالجملة القاتلة (دا ما مكانك).

وطالبت وزارة التربية والتعليم بتطبيق سياسة الدمج في المدارس للحفاظ على حقوق الطفل ذي الإعاقة السمعية وتأهيل المعلمين في الإعاقة السمعية لإحداث التغيير الجذري الذي نادت به الثورة.

وشددت على تفعيل برنامج الصحة المدرسية لاجراء اختبارات السمع لتجنب تعرض الطالب للتنمر من المعلمين والتلاميذ.

ونادت باستصحاب الشراكة مع وزارتي الصحة والضمان الإجتماعي وديوان الزكاة لتوفير الدعم البيئي والمادي لهم.

ولفتت لارتفاع تكلفة التربية الخاصة والتي يصاحبها قلة في عدد المعلمين المؤهلين.

وكانت الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة العالمية ووزارة التربية بالخرطوم ،نظمت اجتماعيا تفاكريا حول اهمية كشف السمع المبكر للاطفال في دمج الطلاب ضعيفي السمع في مدارس التعليم العام اكاديميا واجتماعيا.