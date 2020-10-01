هيئة المياه :16 مولدا قادمة من تركيا للمحطات النيلية

الخرطوم :ابتهاج متوكل

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم ، عن شحن 16 مولدا كهربائيا من جمهورية تركيا في طريقها لمحطات المياه النيلية والجوفية بالولاية، وتعمل كاحتياطي لتفادي تذبذب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وقال مدير عام الهيئة، انور السادات الحاج في تصريح صحفي امس ،ان المولدات الجديدة مختلفة الطاقات بدعم خارجي عبر وزير البني التحتية الاتحادي، وذلك لحل اشكالات الكهرباء في محطات المياه، منوها الى تحديد المحطات التي ستعمل فيها المولدات كاحتياطي استراتيجي، واضاف : قطوعات الكهرباء المتكررة الحقت اضرارا جسيمة بالمحطات، مشيرا الى تسببها في نقص وشح امداد المياه بمناطق متفرقة من الولاية