التطبيع مع إسرائيل.. تحديات التباينات الداخلية ومحفزات الانفتاح الخارجي

يعيش السودان أوضاعا سياسية واقتصادية في غاية الصعوبة، تعذر معها تاريخيا صعوبة التوافق على برنامج الحد الأدنى الوطني لإدارة البلاد، وهذا ما ظهر فى تكرار واستنساخ الدائرة الحكومية الخبيثة (مدنية عسكرية)، عكست بوضوح فشل النخب السياسية وتنظيماتها في إنتاج مشروع سياسي وطني متماسك ومتوازن يؤمن الاستقرار والعيش الكريم، تركت تلك التحديات التاريخية آثارها بأن دفعت الحكومة الانتقالية الحالية في خطابها السياسي وشعاراتها التعبوية ،مبكرا ، إلى الالتجاء إلى الخارج كليا لاستجداء المعونات والدعم، على الرغم من غنى الدولة وثرائها المادي والبشري، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية، وضعف الإرادة السياسية لاستغلال تلك الموارد.

إن مساعي التطبيع المتعاقبة من قبل الإدارات الأمريكية والإسرائيلية مع الدول العربية وغير العربية ليس أمرا جديدا ، وكانت الممانعة ناتجة عن تماسك الخطاب الداخل آنذاك، ووحدة الرأي العام لمنظومة دول العالم الثالث الذي يقوده الاشتراكيون والقوميون والإسلاميون ، بالإضافة الى توفر الأوضاع الاقتصادية الجيدة من موقع استراتيجي ،كان موظفا توظيفا ايجابيا في حقبة الثنائية القطبية، وموارد مادية متنوعة ومؤثرة في القرار الدولي (حقبة النفط(. دفعت الحوارات والاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية العربية والفلسطينية الاخيرة العديد من الدول حتى غير العربية الى اتخاذ قرار إنهاء المقاطعة مع اسرائيل، وتطبيع علاقاتها معها لتحقيق مصالحها، لإدراكهم لأهمية ذلك في توسيع حجم تفاعلاتها الدولية، والمردود المادي منها ولجم تدخلاتها وتهديدات المستمرة.

الوضع السوداني الراهن متأزم ومحتقن ومتباين الرؤى حول موضوع التطبيع، لكن إجراء التحليل الاستراتيجي البسيط للأوضاع الداخلية ومقارنتها بالخارجية يجعلنا محتاجين الى معجزة خارقة لمعالجتها..!!، الدولة محاصرة بقائمة الارهاب التي ساهمت الحكومة السابقة والمعارضة آنذاك في وضعها فيه، وشلت حركتها وتفاعلها في البيئة الخارجية. هناك توظيف وربط محكم لقائمة الإرهاب مع اجراءات التطبيع، وأصبحت أداه فاعلة للسياسة الخارجية الامريكية تجاه الدولة السودانية لتمرير كافة مطالبها، خاصة وان السلطة الحاكمة ما زالت مكونات ومؤشرات خطابها السياسي الخارجي منقسما ازاء سياسات التطبيع، ويعتقد خيرا كاملا فى البيئة الخارجية ورفع اسم السودان منها، والتعويل الكلي عليهما في حل كافة أزمات الدولة السودانية دون أدنى تفكير فى دور الإمكانات والقدرات الداخلية ؟ ؟

التطبيع قرار سياسي وسيادي، يقوم على رؤية استراتيجية ويحقق مصلحه قومية، يتطلب تحقيق توافق داخلي عام، يستند الى تحليل الأوضاع العامة للدولة لمعرفة حجم المخاطر والتهديدات والفرص التي يتيحها، وقراءة مستقبلها. أن التعجل والانفراد باتخاذ هذا القرار يدخل الدولة في تهديدات أكثر خطورة من التي شهدتها البلاد من قبل، فتباين وتعارض الرؤى والمصالح بين مكونات الحكومة الانتقالية حول التطبيع في هذه المرحلة الحساسة يشكل تهديدا استراتيجيا لاستمرار الفترة وتحقيق الانتقال الديمقراطي. وسيادة التوجهات الايديولوجية لصنع القرار السياسي في السودان ومحاولة فرضها على القضايا الخارجية يدخل تجربة الحكم الانتقالي الحالية في ذات نفق العهد البائد، فيجب إدراك أهمية الفصل بين قرارات السياسة الخارجية وطبيعتها ومتطلباتها والسياسة الداخلية، وإبعاد التأثيرات الفكرية والايديولوجية، بالإضافة الى أهمية تحديد وتعريف سياسات التطبيع المراد اتباعها وحدودها ومسلماتها للرأي العام، بمعنى هل التطبيع يعني تخلي السودان عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ؟؟ وما هي الحدود والمراحل التي يمكن ان يتفاعل ويتعامل معها السودان ؟؟ وما هي المبادئ والمسلمات التي تقوم عليها سياسته الخارجية تجاه اسرائيل ؟؟ وذلك لتشكيل إجماع للرأي العام يساهم في صياغة القرار الوطني الذي يحقق المصالح..، كما أن صياغة إجابات شفافة وواقعية على هذه الأسئلة وغيرها توفر تطمينات وتوضحات تساهم في تشكيل رأي عام مدرك لأبعاد التهديدات الراهنة ودور أمريكا واسرائيل فيها .

ان الربط بين رفع السودان من قائمة الإرهاب وحمى التطبيع المنتشرة في المنطقه يعكس وبجلاء سياسات الهيمنة الجديدة التي تعرف “بصفقة القرن” وما تتطلبه من تهيئة المنطقة لهيمنة أمريكية اسرائيلية جديدة تقوم أساسا على تأمين إسرائيل وبجعلها قوة عظمى في المنطقة ولتمكينها من الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة..، فالسودان ليس لديه خيارات في الخارج خاصة بعد اعترافه بمسؤوليته عن التفجيرات وبالتزامه بدفع التعويضات التي بدأت بدفع تعويضات المدمرة كول 70 مليون دولار وما تلاها من التزامات أخرى ..، فخياراته محدودة إما ان يوقع على التطبيع مع اسرائيل وبأي الشروط، وإما الابقاء في القائمة مع الاستمرار في تلبية سياسة الابتزاز الامريكية “التعويضات” كلما سدد بندا ظهرت بنود جديدة في متوالية لا تنتهي .

خيارات الحكومة السودانية ،في حالة رفض التطبيع، تتوفر حصريا وكليا في الداخل تبدأ بالعمل السياسي المشترك الجاد الذي يعتمد مراجعة وإصلاح شامل لصيغة الحكم الانتقالي الحالي “الوثيقة الدستورية” ومكونات الحاضنة السياسية بهدف تقوية الجبهة الداخلية وحفزها ، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة وتجاوز سياسات التشفي والاقصاء، خاصة وان التحول الديمقراطي المنشود رسميا غير مرحبا به في المنطقة، وان اختلاف رؤى مكونات الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وتطبيقاتها وممارستها للحكم غير موفقة في تحقيق أهداف الثورة وتحقيق الصالح العام، الأمر الذي أدى الى تراجع شعبيتها وقاعدة المؤيدين..، هذه مؤشرات تحفز القوى المعارضة داخليا والرافضة إقليميا ،وفي حال اتفاق أجندتها، الى العمل على إجهاض التجربة الرابعة للتحول الديمقراطي في السودان لصالح الفوضى الخلاقة التي تنتج خمس دول جديدة من الكتلة الحيوية المتبقية بعد انفصال الجنوب .

إن المنظور الاستراتيجي للتوجه الاسرائيلي العام للتعامل مع دول المنطقة قائم أساسا على سياسات الإضعاف والتفكيك والتقسيم.. ، ويستند الى مقولات دينية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية..، عليه فالتطبيع في حد ذاته مع اسرئيل ليس له جدوى اقتصادية مباشرة بحسابات التوجه الاستراتيجي وتحليل القوى المتبادل، وليس له قيمة إضافية على أوضاع وعناصر قوى الدولة السودانية، بل يتطلب الحيطة والحذر، فهناك تجارب دولية مجاورة ماثلة، إلا إذا ارتبط بترت بات لرفع قائمة الإرهاب..، فالتطبيع قيمته اذا ارتبط بالقائمة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الخروج من القائمة كثيرة، تستدعي بأن تحرص الحكومة مسبقا على إحراز تهيئة عامة سياسية واقتصادية تتوفر من خلالها مقومات الانطلاق والتفاعل الخارجي الحقيقية..، وخلافا لما هو ماثل في دول الجوار، خاصة أن الدولة السودانية في حالة سيولة وتحول سياسي جديد يتعرض للعديد من التحديات الداخلية الماثلة، وتمتلك مقومات جيوسياسية وجيواستراتيجية غاية الأهمية ، الأمر الذي جعلها الدولة الثالثة في مسار قطار التطبيع السريع. إن الفرص في البيئة الخارجية تحكمها سياسات محاور وتنظيمات غاية التشبيك والتعقيد، فانطلاق السودان فى البيئة الخارجية بما يحقق مصالحه الوطنية لفترة ما بعد التطبيع يستدعي إعادة النظر في سياساته الداخلية والخارجية وفق متطلبات التطبيع ورفع اسمه من قائمة الإرهاب .