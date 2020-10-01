هل حقا نمارس الابتزاز تجاه الوطن*…

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته…. نسمع كل يوم وكل ساعة دولا تمارس الابتزاز تجاه دول اخرى ضعيفة ماديا او عسكريا وده وضع طبيعي لمبدأ القوة المجردة من الأخلاق وده راجع لطبيعة الحياة البشرية من عقيدة البقاء للأقوى متى ما سادت لغة البلطجة الدولية المرتبطة بمصالح التعايش وفرض الهيمنة الإقليمية والدولية… لكن الغريب ان يكون هنالك ابتزاز وبلطجة من المواطن تجاه الوطن وده وضع غير طبيعي وغير خاضع لاي حسابات سواء بالمنطق او خلافه واعتقد ده نتاج ضعف الإدارة والإرادة والمعرفة والقوة والهيبة للدولة نفسها(وده زي الشركة العندها مدير ضعيف الامكانيات… لا يستطيع ادارة موظفيه ولا يستطيع تطوير عمل الشركة او حتى الحفاظ عليه وبالتالي حتما سيفضي الامر لزوال الشركة).

اعتقد الصورة وضحت ليكم نحن الآن نمر بمنعطف خطير جدا وهو ضعف حكومي غير مسبوق من كل النواحي اداريا مؤسسيا معرفيا اراديا…نتج عن ذلك ممارسة ابشع أنواع الابتزاز من الحاضنة السياسية تجاه الوطن وللاسف ابتزاز ليس هدفه مصلحة المواطن بقدر ماهو مصلحة سياسية من أحزاب ضعيفة لاتستطيع تقديم بضاعة جيدة وتصبر على المنافسة بالاضافة للنظرة الضيقة ممن يدعون انهم خبراء الاقتصاد وتقديم مصالحهم الشخصية على مستقبل بلد اقتصادي وتحميل تلك الحسابات ذات النظرة الضيقة للأجيال القادمة بتركة مثقلة من الديون او بتفتيت الدولة برمتها.

ما تمارسه الحاضنة السياسية للحكومة من ضغط عليها بعدم رفع الدعم هو ابتزاز معكوس وغريب لم يحدث في اية دولة من دول العالم. ربما يستغرب البعض هذه المقدمة لكن دعونا نتكلم بلغة العقل والأرقام دولة ماعندها موارد ومحاصرة دوليا من اين لها ان تدعم المواطن ومن اي بند تستطيع تغطية ذلك الدعم وكما قلت في مقالات سابقة الدولة ذات الامكانيات الكبيرة اليوم لاتدعم مواطنيها ناهيك من دولة منكهة ومثقلة بديون كبيرة.

ودعونا نكون اكثر صراحة قبل ان نتكلم عن رفع الدعم نسأل أنفسنا سؤالا بدون رتوش هل اسعار الكهرباء والأدوية( المعدومة اليوم) والخبز كمثال دي مدعومة ولا مجانية…بصراحة الأسعار دي لو سميناها مدعومة نكون غير منصفين بمعنى الاسعار دي شبه مجانية ولو أصرت الحرية والتغيير علي عدم رفع الدعم من الأحسن للدولة ان تتنازل عن هذه القيمة الهزيلة وتوزعها بالمجان… نبدأ بالكهرباء هل تعلمون ان سعر الكيلو واط اليوم للمزارع بستة عشر قرشا(16قرش) اذا افترضنا زول يمتلك مزرعة مساحتها 15 فدانا يحتاج ل 1500 كيلو في الشهر للري استهلاك مضاف ليهو كذلك سكن العمال يعني فقط 240 ج (1 دولار فقط) معقول كهرباء بدولار واحد فقط…القطاع السكني المائتي كيلو واط الاولى بثلاثين جنيه والمائتي كيلو واط التانية بأربعين جنيه يعني الأربعمائة كيلو بسبعين جنيه (70ج) اي مايعادل ثلاثين سنت (30. دولار) هل دي كهرباء مدعومة ولا مجانية؟ ياجماعة الورق البيطبعوا فيه الرقم المتسلسل بيكلف اكتر من كدة وبرضو ده نسميهوا كهرباء مدعومة بالتأكيد لا دي مجان عديل…وبنفس الكيفية نجد الأدوية والخبز وغيرو.

كيف تستطيع شركة الكهرباء الاستمرار ومن أين لها بالموارد وقطع الغيار والمرتبات وغيرو عشان تصرف علينا كهرباء بالمجان وكذلك الصناعي والتجاري…خلونا نضرب مثال بكهرباء القطاع التجاري وبدون دعم الكيلو بجنيه وستين قرش مكاتب شركة متوسطة او صغيرة يكفيها ما قيمتو تلاتة آلاف جنيه في الشهر ونفترض الكهرباء بتقطع عندهم عشرين ساعة في الشهر يحتاج جاز للمولد للعشرين ساعة على اقل تقدير من دون منصرفات اخرى عشرة آلاف جنيه لاحظ كهرباء حكومية شهر بكم مقارنة مع عشرين ساعة من المولد طيب ايهما أفضل تعديل السعر للحد المعقول ولا كهرباء بقطوعات وتشغل فيها مولد مكلف وماننسى بعد شويه ومع استمرار التدهور ستقطع الكهرباء معظم الوقت وتجي احيانا وتتزايد فاتورة المولد…. لذلك من الأفضل تعديل سعر الكهرباء عموما ورفع الدعم بعد تحديد سقف لاستهلاك الاسر الضعيفة والمتوسطة ونضمن الاستمرارية وتحسين الخدمة او قريبا ستنعدم الكهرباء تماما… وبنفس الطريقة والمنطق يجب رفع الدعم من الدقيق وتوفير خبز مخلوط مدعوم وفتح المجال للتجاري بكل أنواعه للمنافسة … كذلك الأدوية بدل ما ندعم الدواء ويصعب التحكم تستخرج بطاقات علاجية وتأمين صحي وننهي المهزلة الوصل ليها حال الصيدليات من انعدام لأبسط الادوية مثل جرعات الملاريا والدربات والأدوية المنقذة للحياة… الكلام يطول ويطول والوضع متدهور بسرعة والمواطن فقد الأمل واي تأخير ليس في الصالح واي تأخير سيعقد الوضع وكل يوم تأخير يفقد الوطن الأمن والاستقرار.

ربنا خلق البشرية عشان يعمروا الأرض وتعمير الأرض بالتنمية والعمران والتطور في كل المجالات، نحن شعب السودان المسكين ما عايزين تعمير عايزين نعيش حياة كريمة من دون ذل وهوان عايزين تختفي الصفوف فقط… خلاصة القول لابد من حكومة قوية وذات معرفة ودراية وخبرة تستطيع اتخاذ القرارات السليمة الواقعية بدون اي ابتزاز من اية جهة كانت… حكومة شفافية ودولة قانون ومؤسسات حكومة لا تخضع لاي انتماءات فكرية واي ترضيات سياسية ولا لأي أهواء شخصية…. ان لم نتدارك الأمر اليوم قبل الغد سنفقد الوطن قريبا وعندها لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب… اللهم إني بلغت فاشهد…. لله درك يا وطن….