مستشفيات بالعاصمة.. الحال يغني عن السؤال

تقرير: وجدان طلحة

مرضى يشكون من ضعف تقديم الخدمة الطبية ببعض أقسام الحوادث والطوارئ بمستشفيات الخرطوم، آخرون فقدوا أقرباءهم لعدم توفر الخدمة، ونصحوا المرضى وذويهم عبر رسائل متداولة بوسائط التواصل الاجتماعي بعدم الذهاب إليها حفاظاً على أرواحهم.

بالمقابل فإن مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة أكد لـ (السوداني) استمرار تقديم الخدمة بالمستشفيات، منوهاً إلى أنه تمت معالجة بعض الأسباب التي أدت إلى توقف الخدمة، لكن هناك تساؤلات مشروعة ماهي أسباب توقف الخدمات بمستشفيات العاصمة؟ وهل حقيقة المشكلة أنها صراع سياسي بين بعض الأحزاب؟ وغيرها.

توقف المستشفيات

مراقبون أشاروا إلى أن إضرابات الأطباء في الماضي كانت لا تشمل أقسام الطوارئ، فكان الإضراب عن الحالات الباردة فقط، والمرة الوحيدة التي تم فيها إيقاف الخدمات الطارئة لمدة 6 ساعات في حوادث الطوارئ عندما تم اعتقال الأبوابي رئيس لجنة النواب، لكن الآن تم إيقاف الخدمة بأقسام الطوارئ وأصبح ذلك متكرراً وخطورته أنه أفقد الكادر الطبي تعاطف المواطنين، وربما يكون سبباً في الاعتداء الذي يتعرض له الكادر الطبي لاعتقاد ذوي المرضى انهم تسببوا في وفاتهم.

آخرون نبهوا إلى وجود صراعات ومحاولة للسيطرة على الصحة بإنتاج سيناريو مثل تجمع المهنيين، ووصفوا الامر بالخطير لانه يهدد الاستقرار في مرحلة مهمة جدا، فالمواطن همه تحقيق مطالبه في استقرار الخدمة ولو في حدها الادنى.

تقديم الخدمات بمستشفيات الولاية لم يجد الرضا من المرضى أو مرافقيهم، رغم أن وزارة الصحة ظلت تصدر القرارات وتعلن عن إجراء إصلاحات لراحة الموطنين، وما أغضب المواطنون هو توقف العمل بحوادث وطوارئ بعض المستشفيات، فالاسبوع الماضي توقف العمل بحوادث مستشفى بحري بعد ان اعتدى احد مرافقي المرضى على كادر طبي.

هذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها الخدمة الطبية بمستشفى نتيجة الاعتداء على طبيب، فسبق ان توقف العمل بمستشفى ام درمان لهذا السبب، ويرى اطباء ان قانون حماية الكوادر الطبية هو حافظ وضابط لتلك الكوادر .

مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة بالخرطوم د. خالد عطا المولى اكد في حديثه لـ (السوداني) ان اقسام الحوادث بالمستشفيات تقدم الخدمة للمرضى ماعدا العظام لانه تم ارجاع الكوادر إلى مجلس التخصصات الطبية، مستدركا: توجد بعض المشاكل التي ادت الى توقف العمل بمستشفيات الولاية، مشيرا إلى الاعتداء الذي تعرض له كادر طبي بمستشفى بحري ما ادى لتوقف العمل بقسم الطوارئ لـ 6 ساعات، وقال الان العمل يسير فيها بصورة ممتازة، مؤكدا توفر الخدمة بمستشفى ام درمان بعد توقف استمر لعدة ايام، لافتا إلى ان العمل بمستشفى التميز يسير بشكل جزئي بنظام الوحدات، وقال احيانا يتوقف العمل بحوادث المستشفيات لان نسبة المترددين تكون عالية ولا توجد اسرة كافية.

عطا المولى اكد اهمية تأمين الكوادر الطبية لضمان استمرار الخدمة، مشيرا إلى أن اجتماعا التأم بين الولاية ووزارة الصحة والشرطة وتم تحديد حاجة المستشفيات لعناصر التأمين، ونبه الاجتماع إلى ضرورة زيادة أفراد الامن والسلامة وتدريبهم ومراجعة نظام عمل الطوارئ مع التخصصات الطبية والطب العلاجي والمجلس الطبي.

معتبرا ان الصراعات السياسية لا مكان لها بالحقل الصحي، وقال “ما أظن الانسانية والمهنية تنتزع ويتم اغلاق المستشفيات لكسب سياسي”، واضاف: توجد بعض الاشكالات في المعينات وهجرة الكوادر وعزوف البعض عن المهنة بسبب ضعف العائد، وزاد النظام البائد دمر النظام الصحي وورثنا منه مستشفيات كانت في طريقها للاغلاق، موضحا ان الخطة المستقبلية في الطب العلاجي هي اعادة تشغيل المستشفيات بطاقتها القصوى وهذا يحتاج بيئة عمل وتوفير عدد كاف من الكوادر.

تخريب وتعطيل

ما تزال مشكلة الكوادر الطبية قائمة بين الإضراب عن العمل والهجرة من المؤسسات الحكومية إلى الخاصة أو السفر للعمل خارج البلاد بحثاً عن أجر مالي مجز، بالتالي تتأثر مستشفياتها الحكومية، وبعض المستشفيات تعمل بنظام الطوارئ الجديد وهو أن يتم إسعاف المريض من قبل المتخصصين في الباطنية أو غيرها، وأخرى تعمل بنظام الحوادث حيث يتم الإسعاف الأولي لأي حالة ثم تحويلها للوحدات المتخصصة داخل المستشفى.

المدير العام لمستشفى حاج المرضى التعليمي د. محمد نقد الله يذهب في حديثه لـ (السوداني) إلى أن المستشفيات التي تعمل بنظام الطوارئ بها عدة مشاكل من بينها أن عدد الأطباء المتخصصين في الطوارئ قليل، مستدركا: انه اكثر استقرارا ويقوم بتدريب الاطباء على عمليات الطوارئ، لكن من عيوبه انه يقلل جودة الخدمة في اللحظات الاولى للاسعاف، وقال يمكن ان يكون هناك خيار في ظل عدم وجود خدمة نهائي، اي انها خدمة ممكن تنقذ عددا كبيرا من المرضى،، مشيرا إلى ان الكواد في السودان اقل من الربط السريري، مؤكدا ان نواب الاختصاصيين بمجلس التخصصات والذين يدعمون المستشفيات عددهم قليل، اي ان المشكلة اساسا في الكادر البشري، مشيرا إلى استهلاك كبير لفريق الطوارئ خاصة في فترة كورونا، وقال بعد انتهاء موجة كورونا برز استقطاب حاد لهذه الكوادر من القطاع الخاص بمبالغ ضخمة بالاضافة إلى الاستقطاب الخارجي وهذا الامر فاقم من المشكلة بالمستشفيات.

د. نقدالله اشار إلى ان مستشفى حاج المرضي منزوع من قبل لجنة ازالة التمكين وبه اياد من النظام البائد، وتم تخريب وتعطيل لبعض الخدمات، وقال رغم ذلك ظلت تقدم الخدمة الطبية دون توقف لاصرار الكوادر الطبية على العمل رغم جائحة كورونا، موضحا انه تمت الاستعانه بلجان المقاومة بالامتداد لسد النقص في بعض الخدمات، داعيا مجلس تخصص الطوارئ بالمجلس القومي للتخصصات الطبية لضرورة توسيع (ماعون) استقبال الكوادر الجديدة، مشيرا إلى ان توزيع الكوادر الطبية في اربعة مستشفيات يجعل الخدمة صعبة عليهم، ويرى ان الافضل ان يتم توزيعهم في مستشفيين وتدريب آخرين.