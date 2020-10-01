    سلام على عبدالسلام في الناجين!

* عبد السلام حسن آدم فتى بالفتيحاب الشقلة تهجمت عليه أمس الاول بحسب رسالة لوالده على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المتفلتين بالسكاكين لسلب تلفونه بل وطلبوا منه قميصه أيضاً ودارت معركة غير متكافئة قاوم فيها(عبدالسلام) العصابة بجسارة وإن هزمت الكثرة الشجاعة فأصابوه بجرح في جبهته بعد تمكنه من ضرب اثنين منهم.

* الغريب في الأمر أن هذه المعركة غير المتكافئة وقعت أمام المارة الذين لم يتدخل منهم أحد لنصرة (عبد السلام )بل إن صاحب دكان رفض حمايته منهم عندما لجأ إليه وأخرجه من الدكان لمواجهة مصيره أمام أولئك الوحوش !

* إن قصة عبدالسلام حسن آدم ليست فريدة في نوعها بل أضحت من القصص المكرورة في الخرطوم العاصمة خاصة مع قليل من الاختلاف في التفاصيل هنا وهناك ولكن بينها الكثير من المشتركات المتشابهات في البدايات والنهايات

* لقد بدأت عصابات المتفلتين تكتسب المزيد من الجرأة يوما تلو الآخر وفي مواقف المواصلات والتجمعات أصبحت العصابات تختار ضحيتها بعناية وسط الناس عبر عملية فرز للشكل والمتعلقات وعلامات الخوف معا!

* الجرأة امتدت من الأشخاص للأحياء حيث باتت عملية السطو الليلي على بعض الأحياء تتحول إلى غزو نهاري وسط توصيفات لسكان الحي -حسب المتداول- بأنهم مجموعة (فارات)والمعنى معروف !

* يتم كل ذلك وسط مجهودات محفوظة للشرطة خاصة بعد عملياتها الأخيرة التى أطلقت عليها مصطلح (البرق الخاطف)ولكن مهما كانت مجهودات الشرطة والقوات النظامية كلها فإن الأمن لا يتحقق بها فقط.

* لن يتحقق الأمن إلا بتكاتف المجتمع وثقته بنفسه وحماية أفراده لبعضهم البعض من خلال ردع المتفلتين والتصدي لهم وحماية الضعيف فيهم وتسيير دوريات الحراسة الذاتية في الأحياء.

* إن التصدي المجتمعي للمتفلتين هو السلاح الناجع للحد من تطورات ظاهرة التعدي على الأفراد والممتلكات ولن ينجح ذلك إلا ان تم بقوة أقوى وكثرة أكبر جعلت المتفلتين يقفون على تماسك المجتمع ووحدته في مواجهة الجريمة.

* في كينيا القريبة أحاطت مجموعة من الناس بفردي عصابة نهب على عجلة بخارية (موتر)وأشعلوا فيهما النار فكان أن تخلص بقية عصابات (المواتر) من عجلاتهم النارية ثاني يوم بأرخص الأثمان!

* في السودان لا ندعو لحرق أفراد العصابات ولا عجلاتهم النارية ولكن ندعو لتجريدهم من سلاحهم وتسليمهم للشرطة بعد علقة ساخنة غير مؤذية.

* إن حماية المجتمع وأفراده -الى جانب القوات النظامية -هي مسؤولية أخلاقية لشباب الثورة وإن ضاعت ضاعت الثورة وأحلامها فالناس يقبلون مبادلة حرياتهم بأمنهم لمن يملك هذه المعادلة!

* همسة في إذن السلطة الحالية إن فقد الأمن على الطرقات وفي الأسواق وداخل المنازل كان أحد الأسباب التى أضعفت حكومة الديمقراطية الثالثة وجعلت الناس يقبلون برحيلها عبر بيان عسكري إضافة إلى أسباب أخرى بالطبع لها وعليها.

* لقد كانت قضية اختطاف(عبد الصادق) للطالبة أميرة الحكيم وقتلها في منطقة الحزام الأخضر جنوب الخرطوم أكبر مسمار في نعش حكومة الصادق قبل إغلاق ذلك النعش وتشييع الديمقراطية مرة أخرى وليست أخيرة !